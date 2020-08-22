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22 серпня 2020, субота, 08:55 5
Суспільство 2020-08-22T10:30:02+03:00
Українські Новини
Навчальний рік за новими правилами: в школах вимагають приносити свої маски і антисептики

Навчальний рік за новими правилами: в школах вимагають приносити свої маски і антисептики

Ольга Фандорина
Карантин, школярі, 1 вересня, Коронавірус
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Перед 1 вересня по новим, "антивірусним" правилам, в школах України адміністрація стала вимагати приносити власні маски і антисептики. Про це пишуть батьки на батьківських форумах, показуючи скріншоти вимог шкільної адміністрації.

Так, за правилами багатьох школи, батьки самі повинні забезпечувати своїм дітям по 3 одноразові маски, які вони будуть використовувати на перерві, також у багатьох школах вимагають наявність вологих антисептичних серветок або пляшечки зі спиртовим антисептиком.

Також в батьківськіх групах повідомляється, что деякі школи стали збіраті гроші на безконтактні термометри, бактеріцідні лампи, пластикові перегородки та обладнання для медичних кабінетів / ізоляторів.

Ранее Українські Новини писали, як и за якіх умів почнут навчання в Україні. Окрім того, в школах "помаранчевої" зони вчителя викладатимуть в захисних щитку

Такоже в Міносвіти розповіли, як працюватімуть шкільні їдальні з 1 вересня. 

В школах з 1 вересня вчителям и школярам будут вимірювати температуру перед допуском до занять.

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