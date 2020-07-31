Без масок на уроках, але з температурним скринінгом персоналу. МОЗ затвердило рекомендації для роботи навчальних закладів в карантин

Без масок на уроках, але з температурним скринінгом персоналу. МОЗ затвердило рекомендації для роботи навчальн

Після заяви президента, що дистанційного навчання в Україні з вересня не буде, в новому навчальному році допуск до навчальних закладів буде здійснюватися тільки в масках, але учні можуть не носити їх на заняттях.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"З 1 вересня в навчальні заклади будуть допускати тільки в масках або респіраторах, в той же час на заняттях маски можна буде не використовувати. Педагоги будуть опитувати учнів/студентів щодо їх самопочуття і зможуть проводити уроки на відкритому повітрі. Відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу сьогодні, 30 липня 2020 року, затвердив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що тимчасові рекомендації розроблені для установ позашкільної, загальної середньої, спеціальної перед вищою, професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів.

Так, у період карантину в навчальні заклади не будуть допускати батьків або супроводжуючих осіб - крім тих, хто супроводжує осіб з інвалідністю.

На заняттях захисні маски або респіратори можна не використовувати, проте під час пересування по навчальним закладам носіння масок є обов'язковим.

Перед заняттями педагоги будуть опитувати учнів/студентів з приводу їх самопочуття і тих, у кого виявлять симптоми гострих респіраторних захворювань, оперативно будуть направляти до медпрацівника для огляду.

Персоналу будуть проводити обов'язкову термометрію та не допускати в заклад з температурою вище 37,2 градуса.

У той же час для учнів та студентів температурний скринінг не буде обов'язковою.

Навчальним закладам також рекомендується адаптувати освітній процес, зокрема щодо можливості проводити заняття на відкритому повітрі, передбачити можливість визначати для різних класів і груп різний час початку і закінчення занять, перерв, а також обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) в закритих приміщеннях.

У закладі також необхідно буде попереджати утворення скупчень учнів/студентів та мінімізувати їх пересування між кабінетами та аудиторіями.

Крім цього, навчальні заклади повинні бути забезпечені на період карантину: місцями для обробки рук антисептиками на вході у всі приміщення; збором використаних масок і рукавичок в окремі контейнери; плакатами, гаслами про респіраторної гігієни і етикету кашлю; обладнаними медпунктами: безконтактними термометрами, дезінфекторами, засобами індивідуального захисту; розміткою на підлозі для притримування дистанції і організованого руху коридорами.

Також має здійснюватися провітрювання приміщень не менше 10 хвилин після кожного заняття; очищення та дезінфекція поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил) після проведення занять в кінці робочого дня.

Крім того, рекомендації встановлюють особливості організації харчування.

Так, у період карантину не дозволяється харчування за типом "шведського столу" та з самообслуговуванням.

Заклад повинен мати графік харчування, відстань між столами повинна складати не менше 1,5 м, а за столом повинно бути не більше 4 чоловік.

Працівники харчоблоку будуть працювати у захисних масках і одноразових рукавичках, а працівники, які видають страви або здійснюють розрахунок, додатково будуть мати захисні окуляри або щиток.

Керівники навчальних закладів повинні забезпечити проведення роз'яснень та інструктажів для персоналу та здобувачів про те, як запобігти зараженню і поширенню коронавіруса, як реагувати на симптоми COVID-19, як правильно використовувати та утилізувати маски/респіратори, рукавички.

Крім того, рекомендовано розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаної з випадками COVID-19 в закладі.

Також встановлені рекомендації по перевезенню дітей та працівників навчальних закладів у шкільному транспорті.

Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами антисептиками для рук, щодня контролювати їх стан здоров'я та не допускати до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 градуса.

Салон транспорту необхідно дезінфікувати на початку та в кінці робочої зміни.

В салон автотранспорту пасажири будуть допускатися тільки при наявності захисної маски/респіратора.

Кількість пасажирів повинна бути в межах кількості місць для сидіння.

Як повідомляли Українські Новини, навчальний рік в Україні розпочнеться з 1 вересня, а його режим регламентуватиметься індивідуально, згідно з епідемічною ситуацією в кожному регіоні.

Раніше Міносвіти припускало можливість комбінованого процесу навчання – онлайн та офлайн.