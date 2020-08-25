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25 серпня 2020, вівторок, 10:43 6
Суспільство 2020-08-25T11:15:01+03:00
Українські Новини
Учням початкових класів дозволили не носити маски в школі

Учням початкових класів дозволили не носити маски в школі

Кира Молчанова
Школа, Освіта, навчання в школі, Коронавірус, Рекомендації МОЗ
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Учні молодших класів зможуть переміщатися в школах без масок, а вчителям у "помаранчевій зоні" доведеться проводити уроки в захисному щитку.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Для учнів перших і четвертих класів переміщення по приміщенню установи освіти буде дозволятиметься без використання маски або респіратора", — сказав він.

Міністр повідомив, що за результатами консультацій з міжнародними експертами в раніше прийняті рекомендації щодо заходів безпеки в навчальних закладах в зв'язку з коронавірусом внесено низку змін.

У регіонах, віднесених до "помаранчевої" зоні епідемічної небезпеки вчителям рекомендується викладати в захисному щитку, в "жовтій" і "зеленій" — дотримуйтесь безпечної відстані.

Допуск вчителів на роботу може бути тільки після проведення термометрії.

У разі підтвердження коронавірусу в учня весь клас повинен піти на самоізоляцію.

Дозатори й антисептики повинні бути в навчальному закладі тільки на вході, в подальшому учням і викладачам рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.

Степанов пообіцяв, що оновлені правила будуть в доступній і наочній формі розміщені на сайті Міністерства охорони здоров'я вже сьогодні, 25 серпня.

Як повідомляли Українськi Новини, заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що першокласники повинні пройти медичний огляд перед початком навчального року.

Раніше Ляшко повідомив, що  в школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть в захисному щитку. Учителям в "зеленій" зоні буде необов'язково носити маску під час уроку.


Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в школах з 1 вересня вчителям і школярам вимірюватимуть температуру перед допуском до занять.

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