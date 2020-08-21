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21 серпня 2020, пʼятниця, 06:30 8
Суспільство 2020-08-21T07:45:01+03:00
Українські Новини
У Міносвіти розповіли, як тепер працюватимуть шкільні їдальні

У Міносвіти розповіли, як тепер працюватимуть шкільні їдальні

Валерия Драгомирова
Школа, Карантин, Навчання, Харчування для школярів
Їдальня. Фото: pixabay
Їдальня. Фото: pixabay

Тоді як першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, у період карантину не дозволяється харчування по типу "шведського столу" та з самообслуговуванням в навчальних закладах.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

Повідомляється, що заклад повинен мати графік харчування, відстань між столами повинна становити не менш ніж 1,5 м, а за столом повинно бути не більш ніж 4 особи.

Працівники харчоблоку працюватимуть в захисних масках і одноразових рукавичках, а працівники, які видають страви або здійснюють розрахунок, додатково матимуть захисні окуляри або щиток.


Як повідомляли Українськi Новини, Ляшко повідомив, що в школах "помаранчевої" зони вчителя викладатимуть в захисному щитку. Учителям у "зеленій" зоні буде необов'язково носити маску під час уроку.

Також у школах з 1 вересня вчителям і школярам будуть вимірювати температуру перед допуском до занять.



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