У Міносвіти розповіли, як тепер працюватимуть шкільні їдальні

Тоді як першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року , у період карантину не дозволяється харчування по типу "шведського столу" та з самообслуговуванням в навчальних закладах.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

Повідомляється, що заклад повинен мати графік харчування, відстань між столами повинна становити не менш ніж 1,5 м, а за столом повинно бути не більш ніж 4 особи.

Працівники харчоблоку працюватимуть в захисних масках і одноразових рукавичках, а працівники, які видають страви або здійснюють розрахунок, додатково матимуть захисні окуляри або щиток.



Як повідомляли Українськi Новини, Ляшко повідомив, що в школах "помаранчевої" зони вчителя викладатимуть в захисному щитку. Учителям у "зеленій" зоні буде необов'язково носити маску під час уроку.



Також у школах з 1 вересня вчителям і школярам будуть вимірювати температуру перед допуском до занять.









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