Що робити вчителю, якщо в учня симптоми COVID-19 — інструкція

Навчальний рік в Україні почнеться вчасно — т ак стверджують у Кабміні. Крім того, там опублікували правила, за якими працюватимуть школи . На випадок, якщо у школяра будуть виявлені симптоми коронавірусу, Департамент освіти і науки Києва розробив рекомендації для вчителів і шкільної адміністрації.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook директор департаменту Олена Фіданян.

З її слів, рекомендації українським вчителям складені на основі зарубіжного досвіду. Результат вони розписали в регламенті й візуалізували у вигляді брошури.

Алгоритм дій, якщо у дитини виявили симптоми коронавірусц:

учитель чи вихователь дистанційно, за допомогою телефонного зв'язку інформує чергового адміністратора та медичного працівника;

медичний працівник забирає дитину в ізолятор і повідомляє заступнику з господарської частини про приміщення, де необхідно здійснити дезінфекцію;

дітей групи або класу ізолюються. Дітям забороняють пересуватися по дитячому садку і школі. У разі необхідності медичний працівник викликає швидку медичну допомогу,

технічний працівник проводить дезінфекцію приміщень;

черговий адміністратор інформує батьків і районне управління освіти про виявлення дитини з ознаками хвороби, обмежує вхід в приміщення, де перебувала дитина;

учитель чи вихователь проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з дитиною з ознаками хвороби. Діти з групи або класу, де виявлено дитину з ознаками хвороби, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень;

якщо тест не підтверджує COVID-19 — діти групи або класу повертаються до навчання;

якщо ж тест підтверджує хворобу, діти переходять на дистанційне навчання на 2 тижні.

Що робити вчителям, якщо у дитини ознаки коронавірусу. Інфографіка: Департамент освіти і науки Києва

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступає за початок навчального року з інформування учнів про заходи захисту від коронавірусу.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що у школярів у перші місяці навчального року будуть перевіряти знання, які вони засвоювали при дистанційному навчанні. Перевірка буде відбуватися завдяки "коригуючому навчанню".

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