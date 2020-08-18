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18 серпня 2020, вівторок, 17:16 8
Суспільство 2020-08-18T18:00:02+03:00
Українські Новини
У школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть в захисному щитку, – Ляшко

У школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть в захисному щитку, – Ляшко

Валерия Драгомирова
навчання в школі, Навчальний рік, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Навчання в карантин, помаранчева зона, зональний карантин
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

В школах областей, яким присвоєно "помаранчеву" зону, вчителі викладатимуть в захисному щитку.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021", передають Українські Новини.

"В" помаранчевої "зоні ми дамо рекомендації вчителям все таки надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції" , - сказав він.

У той же час, вчителям в "зеленій" зоні буде необов'язково носити маску під час уроку.

Ляшко також зазначив, що вчителі з температурою вище 37.2 градуса не будуть допущені до школи.

Міністерство охорони здоров'я також пропонує починати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти учнів між собою.

Вчителі також повинні питати у учнів про їх самопочуття, щоб в разі чого виявити симптоми коронавірусу.

У туалетах повинні знаходиться тільки сухі одноразові серветки, мило має бути рідким.

Ляшко підкреслив, що в "червоній" зоні буде введено онлайн-навчання.

"Ми розуміємо, що якщо будуть деякі школи в "червоній" зоні, то буде введено онлайн-навчання", - зазначив Ляшко.

Онлайн-навчання буде введено тільки на період перебування регіону в "червоній" зоні.

Як повідомляли Українськi Новини, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як і за яких правилах школи і виші відновлять навчання.

Також у МОЗ розповіли, чи знадобляться школярам маски та які міри захисту буде вжито.

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