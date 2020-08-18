У школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть в захисному щитку, – Ляшко

В школах областей, яким присвоєно "помаранчеву" зону, вчителі викладатимуть в захисному щитку. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021", передають Українські Новини. "В" помаранчевої "зоні ми дамо рекомендації вчителям все таки надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції" , - сказав він. У той же час, вчителям в "зеленій" зоні буде необов'язково носити маску під час уроку. Ляшко також зазначив, що вчителі з температурою вище 37.2 градуса не будуть допущені до школи. Міністерство охорони здоров'я також пропонує починати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти учнів між собою. Вчителі також повинні питати у учнів про їх самопочуття, щоб в разі чого виявити симптоми коронавірусу. У туалетах повинні знаходиться тільки сухі одноразові серветки, мило має бути рідким. Ляшко підкреслив, що в "червоній" зоні буде введено онлайн-навчання. "Ми розуміємо, що якщо будуть деякі школи в "червоній" зоні, то буде введено онлайн-навчання", - зазначив Ляшко. Онлайн-навчання буде введено тільки на період перебування регіону в "червоній" зоні. Як повідомляли Українськi Новини, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як і за яких правилах школи і виші відновлять навчання. Також у МОЗ розповіли, чи знадобляться школярам маски та які міри захисту буде вжито.