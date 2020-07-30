Навчальний рік в України розпочнеться вчасно. Шмигаль розповів, як будуть працювати школи

Карантин, школа, заняття на карантині, навчальний рік. Фото: Pixabay

Карантин, школа, заняття на карантині, навчальний рік. Фото: Pixabay

У той час, як у Києві готують кілька сценаріїв початку занять, навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно 1 вересня, але організовувати навчання в школі згідно з карантинними нормами будуть у кожному регіоні окремо.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з керівниками областей, передають Українські Новини.

"Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно, з 1 вересня, відповідно до особливостей епідемічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці", - цитує пресслужба Кабінету Міністрів його слова.

Прем'єр-міністр нагадав, що з 1 серпня набирають чинності нові правила адаптивного карантину, згідно з якими регіони України будуть ділитися залежно від епідемічної ситуації на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Він уточнив, що на певних територіях, в районах, містах, віднесених до "червоної зони", будуть прийматися окремі рішення.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в постанові від 22 липня прописані правила організації роботи навчальних закладів.

Ляшко повідомив, що вони спрямовані, насамперед, на запобігання можливого спілкування дітей різних вікових груп.

Так, уряд просить організувати початок уроків для дітей різних вікових груп у різний час.

Головний державний санітарний лікар додав, що викладацький склад повинен проходити щоденну термометрію і бути в масках до початку уроку.

Для дітей діятимуть інші норми.

Їм не будуть вимірювати температуру, але буде введене опитування дітей про стан здоров'я.

У випадку появи в дитини симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції, передбачається проведення термометрії та консультації медичного працівника.

Під час наради Шмигаль зазначив, що критично необхідно забезпечити навчальні заклади книгами, завершити всі реконструкції та ремонти приміщень до 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти і науки розробляють правила організації навчання в наступному навчальному році.

Крім того, Сергій Шкарлет заявив про можливу змішану форму навчання для школярів з 1 вересня.

Поки Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021, з вересня, навчання проходило дистанційно.