"Слуга народу" забрала 12 мандатів у Харківській області

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розказують, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Харківській області.Від "Слуги народу" в Харківській області виграли Марія Мезенцева, Куницький Олександр, Андрій Одарченко, Вікторія Кінзбурська, Юрій Здебський, Олександр Бакумов, Євгеній Пивоваров, Дмитро Любота, Олександр Літвінов, Олексій Кучер, Олексій Красов, Дмитро Микиша. Самовисуванець Олександр Фельдман переміг на 174 окрузі. Дмитро Шенцев виграв на 176 окрузі від партії "Опозиційний блок".\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nХарківська область\r\n\r\n\r\n168\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n36,13\r\n \r\nМЕЗЕНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА\r\n41,52\r\n \r\n\r\n\r\n169\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,88\r\n \r\nКУНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ\r\n47,99\r\n \r\n\r\n\r\n170\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n39,17\r\n \r\nОДАРЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ\r\n44,41\r\n \r\n\r\n\r\n171\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n38,77\r\n \r\nКІНЗБУРСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА\r\n38,02\r\n \r\n\r\n\r\n172\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n39,51\r\n \r\nЗДЕБСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ\r\n43,61\r\n \r\n\r\n\r\n173\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,04\r\n \r\nБАКУМОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ\r\n45,92\r\n \r\n\r\n\r\n174\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,38\r\n \r\nФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ\r\n37,24\r\n \r\n\r\n\r\n175\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,25\r\n \r\nПИВОВАРОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ\r\n44,62\r\n \r\n\r\n\r\n176\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n39,84\r\n \r\nШЕНЦЕВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ\r\n44,47\r\n \r\n\r\n\r\n177\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,31\r\n \r\nЛЮБОТА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n40,27\r\n \r\n\r\n\r\n178\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,84\r\n \r\nЛІТВІНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ\r\n31,75\r\n \r\n\r\n\r\n179\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,84\r\n \r\nКУЧЕР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n50,62\r\n \r\n\r\n\r\n180\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,91\r\n \r\nКРАСОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ\r\n43,92\r\n \r\n\r\n\r\n181\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,30\r\n \r\nМИКИША ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ\r\n38,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Сумській області проходять в Раду п'ять кандидатів від "Слуги народу" і один самовисуванець. Також стало відомо, хто проходить до Ради в Полтавській області.