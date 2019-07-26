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26 липня 2019, пʼятниця, 10:15 30 Список
Вибори 2019-07-26T13:00:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" забрала 12 мандатів у Харківській області

"Слуга народу" забрала 12 мандатів у Харківській області

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розказують, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Харківській області.

Від "Слуги народу" в Харківській області виграли Марія Мезенцева, Куницький Олександр, Андрій Одарченко, Вікторія Кінзбурська, Юрій Здебський, Олександр Бакумов, Євгеній Пивоваров, Дмитро Любота, Олександр Літвінов, Олексій Кучер, Олексій Красов, Дмитро Микиша.

Самовисуванець Олександр Фельдман переміг на 174 окрузі.

Дмитро Шенцев виграв на 176 окрузі від партії "Опозиційний блок".

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Харківська область
168 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 36,13   МЕЗЕНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА 41,52  
169 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,88   КУНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 47,99  
170 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 39,17   ОДАРЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 44,41  
171 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 38,77   КІНЗБУРСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 38,02  
172 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 39,51   ЗДЕБСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 43,61  
173 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,04   БАКУМОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 45,92  
174 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,38   ФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 37,24  
175 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,25   ПИВОВАРОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ 44,62  
176 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 39,84   ШЕНЦЕВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 44,47  
177 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,31   ЛЮБОТА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 40,27  
178 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,84   ЛІТВІНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 31,75  
179 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,84   КУЧЕР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50,62  
180 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,91   КРАСОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ 43,92  
181 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,30   МИКИША ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 38,06

Як повідомляли Українські Новини, у Сумській області проходять в Раду п'ять кандидатів від "Слуги народу" і один самовисуванець.

Також стало відомо, хто проходить до Ради в Полтавській області.

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