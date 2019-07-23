В 170 округе Харькова выборы в Раду выиграл декан торгового вуза

Кандидат от партии "Слуга народа", профессор Харьковского государственного университета питания и торговли Андрей Одарченко выиграл у депутата группы "Партия "Відродження" Дмитрия Святаша в округе №170 в Московском районе Харькова.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Одарченко набрал 44,41% или 31 681 голос избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник от партии "Оппозиционный платформы - За жизнь" Дмитрий Святаш набрал 29,77% или 21 238 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец, директор департамента экономики Харьковской облгосадминистрации Андрей Колос - он набрал 6,22% или 4 443 голосов.

41-летний Одарченко родился и живет во Харькове.

Занимает должность декана факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью в Харьковском государственном университете питания и торговли.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Ранее кандидат от "Слуги народа" проиграл депутату Горвату в Закарпатской области.



Тем временем бизнесмен от "Слуги народа" выиграл у Каплина и экс-мера Полтавы.



