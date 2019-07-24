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24 июля 2019, среда, 10:33 404
Выборы 2019-07-24T10:48:30+03:00
Українські Новини
Фельдман 6-й раз проходит в Раду, выиграл в №174 округе в Харькове

Фельдман 6-й раз проходит в Раду, выиграл в №174 округе в Харькове

Фельдман с Кернесом. Фото: KHARKIV Today
Фельдман с Кернесом. Фото: KHARKIV Today

Самовыдвиженец, депутат группы "Воля народа" Верховной Рады Александр Фельдман выиграл выборы парламента в одномандатном избирательном округе №174 в Холодногорском районе Харькова.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Фельдман набрал 37,24%, или 29 070 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Слуга народа", доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Виктория Алексейчук набрала 33,16%, или 25 885 голосов.

На третьем месте самовыдвиженец Александр Ткаченко - он набрал 12,58%, или 9 821 голосов.

59-летний Фельдман родился в Харькове, бизнесмен, с 1998 по 2002 был депутатом Харьковского горсовета, в 2002 году был избран в 4-й созыв Рады и переизбирался в 5-8 созывах.

Был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко", Партии Регионов и группы "Воля народа".

Как сообщали Українськi Новини, в июне Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве 1 млн долларов и заявил о готовности дать показания.

Кроме того Писаренко проиграл выборы в Харьковском округе, хотя был депутатом 4-х созывов.

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