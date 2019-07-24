Добкина в Харьковской области обошел Александр Литвинов из "Слуги народа"

Кандидат от партии "Слуга народа" Александр Литвинов выиграл выборы в Верховную Раду у депутата парламента от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Добкина (баллотировался от ОБ) в одномандатном избирательном округе №178 (город Первомайский, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский и Первомайский районы) в Харьковской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Литвинов набрал 31,75%, или 20 806 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nЕго ближайший соперник, самовыдвиженец Анатолий Русецкий набрал 29,58%, или 19 383 голоса.\r\nНа третьем месте депутат Дмитрий Добкин - он набрал 16,20%, или 10 615 голосов.\r\n47-летний Литвинов родился в Балаклее, занимает должность председателя Балаклейского райсовета.\r\nКак сообщали Українські Новини, популярный украинский ведущий от "Слуги народа" выиграл выборы в Черкасской области.Также в Раду проходит участник "Танцев со звездами" Николай Тищенко.