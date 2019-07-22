Микиша из "Слуги народа" выиграл выборы у бывшей жены Мураева в округе №181 в Харьковской области

Выдвиженец партии "Слуга народа" Дмитрий Микиша выиграл выборы в депутаты Рады у бывшей жены Евгения Мураева Валерии Мураевой в одномандатном избирательном округе №181 (Змиев) в Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Микиша набрал 38,05%, или 27 212 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайшая его соперница, самовыдвиженец Валерия Мураева, набрала 23,01%, или 16 456 голосов.

Третье место занял кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Владимир Юрков - он набрал 14,84%, или 10 612 голосов.

33-летний Микиша родился в Мерефе Харьковской области, заместитель Мерефянского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, беспартийный, проживает в Мерефе.

Всего по округу №181 (Змиевский район, часть Харьковского района) баллотировалось 10 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Тем временем заведующий клиники "Борис" выиграл на округе в Киеве от "Слуги народа".



Также предприниматель Гурин от "Слуги народа" победил на округе в Киеве с большим отрывом.