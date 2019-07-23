Писаренко был депутатом 4 созывов, но проиграл выборы кандидату от "Слуги народа"

Кадидат от партии "Слуга народа", депутат Харьковского городского совета от фракции "Объединение "Самопомощь" Мария Мезенцева выиграла у депутата Верховной Рады от группы "Відродження" Валерия Писаренко выборы парламента по одномандатному округу №168 (Шевченковский район Харькова).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Мезенцева набрала 41,51%, или 30 377 голосов избирателей по результатам подсчета всех электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, депутат Рады Писаренко, баллотировавшийся как самовыдвиженец, набрал 23,74% или 17 370 голосов.

Валерий Писаренко впервые был избран в 2006 году по списку "Блока Юлии Тимошенко" в 5-й созыв парламента.

Также он был депутатом 6-го, 7-го и 8-го созыва.

3-е место занял кандидат от партии "Европейская солидарность" Галина Куц - она набрала 9,18% или 6 722 голоса.

29-летная Мезенцева родилась в Харькове, в 2015 году была избрана депутатом Харьковского городского совета.

Член постоянной комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

В апреле Писаренко пытался собрать подписи для снятия с должности спикера Парубия.