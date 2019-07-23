Чиновница Кинзбурская от "Слуги народа" победила в 171 округе Харькова

Кандидат от партии "Слуга народа", чиновница Виктория Кинзбурская выиграла выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №171 в Немышлянском районе Харькова.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Кинзбурская набрала 37,62%, или 26 296 голосов избирателей по результатам подсчета 98,80% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший ее соперник, выдвиженец о партии "Оппозиционная платформа - За життя", экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик набрал 26,74%, или 18 690 голосов.\r\nНа третьем месте выдвиженец от партии "Оппозиционный блок", директор по внешнеэкономическим связям завода "Пивденькабель" Владимир Золотарев - он набрал 12,72% или 8 896 голосов.\r\n38-летняя Кинзбурская родилась в Харькове, работает заведующим сектора в департаменте Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в округе №113 Луганской области победил кандидат от платформы Бойко Лукашев.\r\nА основательница "Агентства восстановления и развития Донбасса" Людмила Буймистер выиграла выборы в 223 округе.