Чиновница Кинзбурская от "Слуги народа" победила в 171 округе Харькова

Кандидат от партии "Слуга народа", чиновница Виктория Кинзбурская выиграла выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №171 в Немышлянском районе Харькова.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Кинзбурская набрала 37,62%, или 26 296 голосов избирателей по результатам подсчета 98,80% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, выдвиженец о партии "Оппозиционная платформа - За життя", экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик набрал 26,74%, или 18 690 голосов.

На третьем месте выдвиженец от партии "Оппозиционный блок", директор по внешнеэкономическим связям завода "Пивденькабель" Владимир Золотарев - он набрал 12,72% или 8 896 голосов.

38-летняя Кинзбурская родилась в Харькове, работает заведующим сектора в департаменте Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области.

Как сообщали Українськi Новини, в округе №113 Луганской области победил кандидат от платформы Бойко Лукашев.

А основательница "Агентства восстановления и развития Донбасса" Людмила Буймистер выиграла выборы в 223 округе.