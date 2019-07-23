подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 18:54 80
Выборы 2019-07-23T18:54:23+03:00
Українські Новини
Чиновница Кинзбурская от "Слуги народа" победила в 171 округе Харькова

Чиновница Кинзбурская от "Слуги народа" победила в 171 округе Харькова

Кандидат от партии "Слуга народа", чиновница Виктория Кинзбурская выиграла выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №171 в Немышлянском районе Харькова.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Кинзбурская набрала 37,62%, или 26 296 голосов избирателей по результатам подсчета 98,80% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, выдвиженец о партии "Оппозиционная платформа - За життя", экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик набрал 26,74%, или 18 690 голосов.

На третьем месте выдвиженец от партии "Оппозиционный блок", директор по внешнеэкономическим связям завода "Пивденькабель" Владимир Золотарев - он набрал 12,72% или 8 896 голосов.

38-летняя Кинзбурская родилась в Харькове, работает заведующим сектора в департаменте Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области.

Как сообщали Українськi Новини, в округе №113 Луганской области победил кандидат от платформы Бойко Лукашев.

А основательница "Агентства восстановления и развития Донбасса" Людмила Буймистер выиграла выборы в 223 округе.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Партия "Слуга народа" Результаты выборов 2019 Парламентские выборы 2019 Виктория Кинзбурская

Архив
Новости
Замгубернатора Одесской области Колебошин выиграл выборы в округе №140 19:23
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа" 19:22
ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней 19:07 Обновляется
Брат представителя Зеленского выиграл выборы в округе №187 19:05
Чиновница Кинзбурская от "Слуги народа" победила в 171 округе Харькова 18:54
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней 19:07 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok