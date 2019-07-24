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24 июля 2019, среда, 20:40 45
Выборы 2019-07-24T20:40:22+03:00
Українські Новини
Директор стройпредприятия от "Слуги народа" выиграл выборы в Харьковской области

Директор стройпредприятия от "Слуги народа" выиграл выборы в Харьковской области

Выдвиженец от партии "Слуга народа", директор строительного предприятия Дмитрий Любота выиграл выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №177 (Купянский, Боровский, Изюмский и Шевченковский районы) в Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Любота набрал 40,26%, или 27 358 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Его ближайший соперник, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Виктор Остапчук набрал 26,97%, или 18 324 голоса.

На третьем месте выдвиженец от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергей Радьков - он набрал 21,81%, или 14 821 голос.

38-летний Любота родился в Харькове, получил образование менеджера-экономиста, является директором строительного предприятия.

Как сообщали Українськi Новини, во Львовской области Бондар от "Евросолидарности" выиграл с перевесом в 140 голосов у Кавецкого из "Слуга народа".

Экс-чиновник Минюста в Крыму Коровченко выиграл выборы в Черниговской области.

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