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25 июля 2019, четверг, 18:00 125
Выборы 2019-07-25T18:00:02+03:00
Українські Новини
Кто проходит в Верховную Раду в Полтавской области: список

Кто проходит в Верховную Раду в Полтавской области: список

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Полтавской области. 

От партии "Слуга народа" в Полтавской области победили Дмитрий Налетов, Андрей Боблях, Анастасия Ляшенко, Константин Касай, Алексей Мовчан и Максим Березин. 

Также на округах победили самовыдвиженцы Юрий Шаповалов и Олег Кулинич. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Полтавська область
144 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,96   НАЛЬОТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 41,97  
145 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,66   БОБЛЯХ АНДРІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ 49,16  
146 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,27   ШАПОВАЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 27,08  
147 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,66   КУЛІНІЧ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 37,79  
148 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,42   ЛЯШЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА 25,85  
149 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,75   КАСАЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ 36,48  
150 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,73   МОВЧАН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 42,54  
151 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,82   БЕРЕЗІН МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ 47,26

Ранее Українські Новини рассказали, кто проходит в Раду в Одесской области

Также стало известно, кандидаты каких партий проходят в Раду в Луганской области

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