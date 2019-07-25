Кто проходит в Верховную Раду в Полтавской области: список

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Полтавской области. От партии "Слуга народа" в Полтавской области победили Дмитрий Налетов, Андрей Боблях, Анастасия Ляшенко, Константин Касай, Алексей Мовчан и Максим Березин. Также на округах победили самовыдвиженцы Юрий Шаповалов и Олег Кулинич. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПолтавська область\r\n\r\n\r\n144\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,96\r\n \r\nНАЛЬОТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n41,97\r\n \r\n\r\n\r\n145\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,66\r\n \r\nБОБЛЯХ АНДРІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ\r\n49,16\r\n \r\n\r\n\r\n146\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,27\r\n \r\nШАПОВАЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n27,08\r\n \r\n\r\n\r\n147\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,66\r\n \r\nКУЛІНІЧ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ\r\n37,79\r\n \r\n\r\n\r\n148\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,42\r\n \r\nЛЯШЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА\r\n25,85\r\n \r\n\r\n\r\n149\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,75\r\n \r\nКАСАЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ\r\n36,48\r\n \r\n\r\n\r\n150\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,73\r\n \r\nМОВЧАН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n42,54\r\n \r\n\r\n\r\n151\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,82\r\n \r\nБЕРЕЗІН МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ\r\n47,26\r\n\r\n\r\n\r\nРанее Українські Новини рассказали, кто проходит в Раду в Одесской области. Также стало известно, кандидаты каких партий проходят в Раду в Луганской области.