Проректор университета внутренних дел с большим отрывом победил у кандидата из ОПЗЖ в Харьковской области

Кандидат от партии "Слуга народа", проректор Харьковского университета внутренних дел Александр Бакумов выиграл выборы Верховной Рады у внефракционного депутата парламента Анатолия Денисенко (самовыдвиженец) в одномандатном избирательном округе №173 в Слободском районе Харькова.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Бакумов набрал 45,91%, или 30 430 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, самовыдвеженец Денисенко набрал 22,54%, или 14 940 голосов.\r\nНа третьем месте выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павел Онищенко - он набрал 18,59%, или 12 323 голосов.\r\n30-летний Бакумов родился в Харькове, также является кандидатом юридических наук и членом совета областной организации Союза юристов Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Вагнер прошла в Раду от "Слуги народа", выиграв на округе в Херсоне. Также мэр Мелитополя выиграл у выдвиженца от "Слуги народа" в Запорожской области.