Проректор университета внутренних дел с большим отрывом победил у кандидата из ОПЗЖ в Харьковской области

Кандидат от партии "Слуга народа", проректор Харьковского университета внутренних дел Александр Бакумов выиграл выборы Верховной Рады у внефракционного депутата парламента Анатолия Денисенко (самовыдвиженец) в одномандатном избирательном округе №173 в Слободском районе Харькова.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Бакумов набрал 45,91%, или 30 430 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвеженец Денисенко набрал 22,54%, или 14 940 голосов.

На третьем месте выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павел Онищенко - он набрал 18,59%, или 12 323 голосов.

30-летний Бакумов родился в Харькове, также является кандидатом юридических наук и членом совета областной организации Союза юристов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Вагнер прошла в Раду от "Слуги народа", выиграв на округе в Херсоне.

Также мэр Мелитополя выиграл у выдвиженца от "Слуги народа" в Запорожской области.