подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 17:24 4376
Выборы 2019-07-23T17:24:01+03:00
Українські Новини
Проректор университета внутренних дел с большим отрывом победил у кандидата из ОПЗЖ в Харьковской области

Проректор университета внутренних дел с большим отрывом победил у кандидата из ОПЗЖ в Харьковской области

Кандидат от партии "Слуга народа", проректор Харьковского университета внутренних дел Александр Бакумов выиграл выборы Верховной Рады у внефракционного депутата парламента Анатолия Денисенко (самовыдвиженец) в одномандатном избирательном округе №173 в Слободском районе Харькова.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Бакумов набрал 45,91%, или 30 430 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвеженец Денисенко набрал 22,54%, или 14 940 голосов.

На третьем месте выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павел Онищенко - он набрал 18,59%, или 12 323 голосов.

30-летний Бакумов родился в Харькове, также является кандидатом юридических наук и членом совета областной организации Союза юристов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Вагнер прошла в Раду от "Слуги народа", выиграв на округе в Херсоне.

Также мэр Мелитополя выиграл у выдвиженца от "Слуги народа" в Запорожской области.

Больше новостей о: Выборы Внеочередные выборы ВР Партия "Слуга народа" Парламентские выборы 2019 Мажоритарники Александр Бакумов

Архив
Новости
Запорожский митрополит УПЦ призвал молиться о новоизбранной власти и пожелал политикам "быть достойными доверия" 18:27
Лукашев от платформы Бойко выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в 113 округе 18:21
Ресторатор без высшего образования прошел в Раду от "Слуги народа" по одесскому округу 18:13
Депутат Деркач выиграл у мэра Глухова выборы в Раду в 159 округе 18:09
Профессор киевского ВУЗа прошла в Раду от "Слуги народа" по округу 216 17:50
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал 95,48% бюллетеней: процент платформы Бойко растет, а "Евросолидарности" - падает 14:20 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok