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26 июля 2019, пятница, 09:20 189
Выборы 2019-07-26T12:30:05+03:00
Українські Новини
Кто прошел в Верховную Раду в Сумской области: список

Кто прошел в Верховную Раду в Сумской области: список

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Сумской области.

От партии "Слуга народа" в Раду проходят Татьяна Рябуха, Игорь Васильев, Андрей Деркач, Максим Гузенко, Николай Задорожний. 

Самовыдвиженец Игорь Молоток победил на 160 округе Сумской области. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
157 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,58   РЯБУХА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 38,87  
158 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,60   ВАСИЛЬЄВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 46,93  
159 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,77   ДЕРКАЧ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 40,65  
160 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,99   МОЛОТОК ІГОР ФЕДОРОВИЧ 35,15  
161 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,59   ГУЗЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ 37,38  
162 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,79   ЗАДОРОЖНІЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 38,08


Ранее Українські Новини сообщили, кто проходит в Верховную Раду в Кировоградской области

Также стало известно, что два журналиста "1+1" и профессор политических наук выиграли выборы в Киевской области

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