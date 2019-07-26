Кто прошел в Верховную Раду в Сумской области: список

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Сумской области. От партии "Слуга народа" в Раду проходят Татьяна Рябуха, Игорь Васильев, Андрей Деркач, Максим Гузенко, Николай Задорожний. Самовыдвиженец Игорь Молоток победил на 160 округе Сумской области. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n157\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,58\r\n \r\nРЯБУХА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА\r\n38,87\r\n \r\n\r\n\r\n158\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,60\r\n \r\nВАСИЛЬЄВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ\r\n46,93\r\n \r\n\r\n\r\n159\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,77\r\n \r\nДЕРКАЧ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ\r\n40,65\r\n \r\n\r\n\r\n160\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,99\r\n \r\nМОЛОТОК ІГОР ФЕДОРОВИЧ\r\n35,15\r\n \r\n\r\n\r\n161\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,59\r\n \r\nГУЗЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n37,38\r\n \r\n\r\n\r\n162\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,79\r\n \r\nЗАДОРОЖНІЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ\r\n38,08\r\n\r\n\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщили, кто проходит в Верховную Раду в Кировоградской области. Также стало известно, что два журналиста "1+1" и профессор политических наук выиграли выборы в Киевской области.