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24 сентября 2020, четверг, 07:00 29 Новости дня
Политика 2020-09-24T07:00:02+03:00
Українські Новини
Конвертопланы над Киевом, тайная инаугурация Лукашенко, странные убытки Нефтегаза

Конвертопланы над Киевом, тайная инаугурация Лукашенко, странные убытки Нефтегаза

Денис Иванеско
Киев, Нато, МИД, Александр Лукашенко, Беларусь, Харьков, СС Галичина, Самолеты, Погода, Инаугурация, Призыв в армию, Геннадий Кернес, Михаил Добкин, Прогноз погоды, Местные выборы, Весенний призыв, Главное за день, Нефтегаз, Местные выборы-2020, Символика СС

Неожиданное решение: символика дивизии СС Галичина признана законной в Украине. Так постановил Шестой апелляционный суд. Суд первой инстанции признал распространение символики незаконной. Полное решение опубликуют в понедельник, а пока адвокат истца сказала, что оно отрицательное. Подразделения СС в том числе и и войска "Ваффен-СС", к которым принадлежала и дивизия СС "Галичина", еще в 1946 году Нюрнбергский трибунал признал преступной организацией.

Перед сегодняшним заседанием суда адвокату истца посыпались угрозы. А суду пообещали скорую расправу. В итоге суд стал на сторону угрожавших.

Лукашенко провел тайную инаугурацию. Она состоялась во Дворце независимости. Без анонсов и обязательной по закону телетрансляции. Белорусы узнали о ней по завершении. Из СМИ. Семь стран ЕС, в том числе Германия, заявили, что не признают Лукашенко президентом даже после принятия присяги. Украинский МИД ответил уклончиво, мол, вначале проведет совещание.

В небе над Киевом пролетели американские конвертопланы и военные самолеты В-52 в рамках совместных учений с НАТО. Посмотрите впечатляющие фото. Полет восприняли неоднозначно. Многие порадовались, принимая учения как защиту Украины союзниками. Но многие и огорчены: надо радоваться своим самолетам в своем небе. А не быть ареной для войны и сдерживания. 
Рассказывая об учениях, Минобороны Великобритании назвало Украину "задним двором России".

Минобразования признало ошибку в школьном учебнике  для первоклашек. Оплошали на тысячу лет с датой основания Киева. Но вместо положенных извинений чиновники начали оправдываться, что учебник якобы старый и не используется 5 лет. Если б это было правдой, ошибку б не нашли родители)

За должность мэра Харькова сразятся нынешний и бывший градоначальники: Кернес и Добкин. Они давние соратники и близкие друзья. Добкин сегодня отнес документы на регистрацию, а Кернеса выдвинула его партия. Но батла, скорее, не будет. Кернес вторую неделю болеет ковидом и двусторонним воспалением. Его лечат в берлинской Шарите. Так что выдвижение Добкина выглядит "планом Б", чтоб не отдать город конкурентам. Еще недавно Добкин грозился пойти на Киев и даже запустил рекламу с фрагментом знаменитого ролика "текст немного по-де*ильному написан".

"Нефтегаз" за полгода работы показал убыток в 11,5 млрд грн.
Больше всего пострадало направление "коммерция" – 9 млрд грн убытков. Плохой результат руководство компании объясняет падением мировых цен на газ и нефть. Тогда непонятно зачем Нефтегаз в сентябре поднимет тарифы на газ на 45%, если кругом цены падают. Ну и главный вопрос. Получат ли штраф правление и набсовет компании? Раньше они называли себя эффективными и этим объясняли свои гигантские зарплаты минимум – по  500 тыс. грн в месяц каждому. 

Кабмин объявил осенний призыв на срочную военную службу. Хотят набрать 13,5 тысяч новобранцев. Больше всего – в Днепропетровской области 1,2 тыс человек. А из Киева лишь 0,5 тыс.

Теплые дни сочтены – со следующей неделя зарядят дожди, а температура лишь изредка будет превышать +20. 

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