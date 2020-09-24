Конвертопланы над Киевом, тайная инаугурация Лукашенко, странные убытки Нефтегаза

Неожиданное решение: символика дивизии СС Галичина признана законной в Украине. Так постановил Шестой апелляционный суд. Суд первой инстанции признал распространение символики незаконной. Полное решение опубликуют в понедельник, а пока адвокат истца сказала, что оно отрицательное. Подразделения СС в том числе и и войска "Ваффен-СС", к которым принадлежала и дивизия СС "Галичина", еще в 1946 году Нюрнбергский трибунал признал преступной организацией.

Перед сегодняшним заседанием суда адвокату истца посыпались угрозы. А суду пообещали скорую расправу. В итоге суд стал на сторону угрожавших.



Лукашенко провел тайную инаугурацию. Она состоялась во Дворце независимости. Без анонсов и обязательной по закону телетрансляции. Белорусы узнали о ней по завершении. Из СМИ. Семь стран ЕС, в том числе Германия, заявили, что не признают Лукашенко президентом даже после принятия присяги. Украинский МИД ответил уклончиво, мол, вначале проведет совещание.



В небе над Киевом пролетели американские конвертопланы и военные самолеты В-52 в рамках совместных учений с НАТО. Посмотрите впечатляющие фото. Полет восприняли неоднозначно. Многие порадовались, принимая учения как защиту Украины союзниками. Но многие и огорчены: надо радоваться своим самолетам в своем небе. А не быть ареной для войны и сдерживания.

Рассказывая об учениях, Минобороны Великобритании назвало Украину "задним двором России".



Минобразования признало ошибку в школьном учебнике для первоклашек. Оплошали на тысячу лет с датой основания Киева. Но вместо положенных извинений чиновники начали оправдываться, что учебник якобы старый и не используется 5 лет. Если б это было правдой, ошибку б не нашли родители)



За должность мэра Харькова сразятся нынешний и бывший градоначальники: Кернес и Добкин. Они давние соратники и близкие друзья. Добкин сегодня отнес документы на регистрацию, а Кернеса выдвинула его партия. Но батла, скорее, не будет. Кернес вторую неделю болеет ковидом и двусторонним воспалением. Его лечат в берлинской Шарите. Так что выдвижение Добкина выглядит "планом Б", чтоб не отдать город конкурентам. Еще недавно Добкин грозился пойти на Киев и даже запустил рекламу с фрагментом знаменитого ролика "текст немного по-де*ильному написан".



"Нефтегаз" за полгода работы показал убыток в 11,5 млрд грн.

Больше всего пострадало направление "коммерция" – 9 млрд грн убытков. Плохой результат руководство компании объясняет падением мировых цен на газ и нефть. Тогда непонятно зачем Нефтегаз в сентябре поднимет тарифы на газ на 45%, если кругом цены падают. Ну и главный вопрос. Получат ли штраф правление и набсовет компании? Раньше они называли себя эффективными и этим объясняли свои гигантские зарплаты минимум – по 500 тыс. грн в месяц каждому.

Кабмин объявил осенний призыв на срочную военную службу. Хотят набрать 13,5 тысяч новобранцев. Больше всего – в Днепропетровской области 1,2 тыс человек. А из Киева лишь 0,5 тыс.



Теплые дни сочтены – со следующей неделя зарядят дожди, а температура лишь изредка будет превышать +20.

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