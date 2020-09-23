"Нефтегаз" объяснил свои убытки за 1-е полугодие

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" связывает убыток в 11,541 млрд гривен за январь-июнь 2020 года с получением отрицательного показателя EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) крупнейшей нефтедобывающей компанией "Укрнефть" и дивизиона "Коммерция" в 11,309 млрд гривен.

Об этом свидетельствует финансовый отчет "Нефтегаза", передают Українські Новини.

Согласно ему, за 1-е полугодие скорректированный показатель отрицательной EBITDA "Укрнефти" составил 2,323 млрд гривен, а дивизиона "Коммерция" - 8,986 млрд гривен.

Отмечается, что результат сегмента "Коммерция" снизился за счет уменьшения реализованных объемов газа и падения цен, а также увеличения резерва сомнительной дебиторской задолженности, а "Укрнефть" снизила результат из-за уменьшения цен на природный газ и падения объема продаж сырой нефти.

Также "Нефтегаз" сократил показатель EBITDA по сегменту разведки и добычи 56,6% или на 14,2 млрд гривен до 10,9 млрд гривен.

В компании связывают снижение результата по сегменту разведки и добычи со снижением цены на газ.

Дивизион "Коммерция" ведет деятельность по развитию сегмента розничной торговли газом, развитию трейдинговой деятельности, построению эффективных каналов реализации газа и осуществлению импортно-экспортных операций с газом.

Как сообщали Українські Новини, Коболев заявил, что Украина получит от "Газпрома" $2 млрд по транзитному контракту в 2020.

Ранее оклад членов правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" составляли 520 тыс. гривен, а выплата ежемесячных премий и прочего вознаграждения должны выплачиваться согласно коллективному договору, говорится в условиях контракта, утвержденных Министерством экономического развития и торговли приказом №681 от 13 апреля 2016.

Кроме того, "Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

Также согласно контрактам правления "Нефтегаза" - 520 тыс. зарплаты, премии, бонусы и помощь на оздоровление.

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