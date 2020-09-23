Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и, соответственно, не подпадает под действие законодательства о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов. Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Людмила Браславская. "К сожалению, решение для нас отрицательное", - сказала она. На суде она представляла интересы Натальи Мясниковой, которая просила суд признать незаконным ответ в то время главы Института нацпамяти Владимира Вятровича на запрос издания "Страна.юа" в 2017 году. В иске заявительница отметила, что дивизия СС "Галичина" была частью войск "Ваффен-СС", которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. Она считает, что прежний глава Института нацпамяти исказил исторические факты и превысил свои полномочия. По словам Браславской, в среду суд рассмотрел апелляционную жалобу Института Нацпамяти и удовлетворил ее, отменив тем самым решение нижестоящего суда, который признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Адвокат сообщила, что решение суда стало для нее неожиданностью и она в недоумении. Она подчеркнула, что будет подавать на решение Апелляционного суда кассационную жалобу в Верховный Суд. Как сообщали Українськi Новини, в мае Окружной административный суд Киева признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и, соответственно, не подпадает под действие законодательства о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов. В то же время суд удовлетворил иск физлица Натальи Мясниковой только частично и отказал в других частях ее иска. В частности, не стал запрещать "пропаганду символики СС "Галичина".