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23 сентября 2020, среда, 10:00 243
Экономика 2020-09-23T10:04:17+03:00
Українські Новини
За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен

За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен

Анна Рудык
Убытки, Прибыль, Нефтегаз, Нефтегаз Украины
Нефтегаз
Нефтегаз

В январе-июне 2020 года группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", которая представила новые тарифы, получила чистый убыток в размере 11,541 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Консолидированный чистый убыток группы "Нефтегаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд гривен", - говорится в нем.

Отмечается, что чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности за указанный период, составили 15,6 млрд гривен.

Также общая сумма дивидендов, уплаченных "Нефтегазом" в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 млрд гривен, включая 8,5 млрд гривен дивидендов, предоплаченных в 2019 году.

В "Нефтегазе" связывают получение убытка со снижением цен на нефть и газ.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году группа "Нефтегаз" увеличила чистую прибыль в 5,5 раз, или на 51,7 млрд гривен до 63,3 млрд гривен, из которых 55,7 млрд гривен - средства полученные от компании "Газпром" (Россия) по результатам положительного решения в арбитраже по транзитному контракту.

Как сообщали Українські Новини, Коболев заявил, что Украина получит от "Газпрома" $2 млрд по транзитному контракту в 2020.

Также Национальный банк рассчитывает на поступление в международные резервы валюты от Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

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