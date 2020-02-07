Контракты правления "Нефтегаза" - 520 тыс. зарплаты, премии, бонусы и помощь на оздоровление

Оклад членов правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" составляли 520 тыс. гривен, а выплата ежемесячных премий и прочего вознаграждения должны выплачиваться согласно коллективному договору, говорится в условиях контракта, утвержденных Министерством экономического развития и торговли приказом №681 от 13 апреля 2016.

Обязательства по оплате труда в условиях контракта во многом повторяют условия контракта председателя правления Андрея Коболева.

Почти в 2 раза уменьшен размер зарплаты с 1,041 до 0,52 млн гривен.

Условия контракта предусматривают выплату ежемесячно премии, других поощрительных и компенсационных выплат, согласно коллективному договору, ежегодной выплаты на оздоровления обеспечение представительских расходов и медицинской страховки на территории Украины.

В то же время, по сравнению с контрактом Коболева отсутствуют нормы об обеспечении охраны и помощи при выходе на пенсию в размере до 6 должностных окладов.

Как сообщалось, контракт Коболева, условия которого были утверждены данным приказом действовал до марта 2019, когда его условия были изменены правительством Гройсмана.

Правительство не уточняло, были ли измены условия контрактов членов правления Айварас Абромавичус был уволен с должности министра экономики 14 апреля 2016 года, на следующий день после подписания приказа с условиями контракта.

У премьера Алексея Гончарука в ответ на запрос Українських Новин сообщили, что в Кабмине нет и не должно быть контракта Коболева. Хотя правительство является единственным акционером Нефтегаза.

В 2018 году каждый из 15 руководителей "Нефтегаза" получал в среднем по 3,7 млн грн зарплаты в месяц. Это больше, чем США платят своему Президенту.

"Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

Также в "Нефтегазе" намерены выплатить руководству новую премию в 29 млн долларов за полученные от "Газпрома" в конце декабря 2,9 млрд долларов. В Кабмине считают, что "Газпром" выполнил решение суда добровольно, благодаря "высшему политическому руководству Украины" и международными переговорам. Поэтому просят набсовет Нефтегаза не платить больше никому премий за получение этих средств.