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23 сентября 2020, среда, 11:47 1058
Силовые структуры 2020-09-23T12:30:03+03:00
Українські Новини
Судьям Окружного админсуда угрожают расправой из-за дивизии СС "Галичина", — СМИ

Судьям Окружного админсуда угрожают расправой из-за дивизии СС "Галичина", — СМИ

Надежда Комендантова
Окружной административный суд Киева, Эдуард Долинский
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua

Судьям Окружного админсуда угрожают расправой из-за дивизии СС "Галичина"

Сегодня состоится рассмотрение апелляции института Нацпамяти на решение суда, подтвердившее то, что символика дивизии СС "Галичина" является нацистской. Накануне суда адвокату Людмиле Браславской поступили угрозы, а ночью в подъезде и на двери истца Натальи Мясниковой развесили листовки (около 20 штук) с ее портретом, рунами СС и лозунгом "Слава нации, смерть врагам".

Об этом сообщил в Фейсбук директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, пишет Капитал.

Он привел скриншот сообщения, которое получила адвокат. В нем, в частности, содержаться угрозы физической расправы в адрес судей и сотрудников Окружного админсуда Киева.

"Все сотрудники и судьи Окружного административного суда Киева объявляются пособниками путинско-кремлевских сепаратистов и их холопов во власти, а в случае, если вы откажете в удовлетворении апелляционной жалобы, это не пройдет вам безнаказанно!, — пишет анонимный автор.

Также он требует "отменить преступное решение Окружного административного суда Киева и официально заявить, что символика дивизии „Галичина“ не является нацистской, — и публично извиниться перед народом Украины.."

"Иначе — зажгутся факелы расплаты. Мы придя к каждому — и вся Украина увидит ваши кровавые слезы покаяния... Мы покажем вам, какими в действительности являются нацисты!", — угрожает автор сообщения.

Напомним, что в мае Окружной административный суд Киева признал противоправным ответ Украинского института национальной памяти относительно символики батальона СС "Галичина".

С иском к УИНП обратилась глава издательства "Сакцент плюс" Наталья Мясникова. Она просила признать противоправным ответ главы института, а сейчас народного депутата Владимира Вятровича на запрос интернет-издания "Страна.ua" от 16 мая 2017 года.

В своем ответе Вятрович указывал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" не относится к запрещенной у Украине национал-социалистической символике.

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