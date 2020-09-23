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  • В Минске проходит инаугурация Лукашенко, которую держали в тайне до последнего момента
23 сентября 2020, среда, 12:08 149
Европа 2020-09-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Минске проходит инаугурация Лукашенко, которую держали в тайне до последнего момента

В Минске проходит инаугурация Лукашенко, которую держали в тайне до последнего момента

Александр Савич
Александр Лукашенко, Беларусь, Инаугурация, президентские выборы
В Минске 23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Фото: телеграм-канал
В Минске 23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Вслед за заявлением Александр Лукашенко о том, что Украина вместе с другими странами готовит уничтожение Беларуси, стало известно, что сегодня, 23 сентября, в Минске во Дворце независимости проходит инаугурация Лукашенко, о которой официально нигде не объявлялось. Об этом сообщает Tut.by.

Это уже шестая инаугурация Лукашенко.

"Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь", – сообщает Tut.by.

О том, что сегодня должна состояться инаугурация не сообщалось в СМИ.

Трансляции церемонии на телеканалах в Беларуси также нет, хотя согласно закону "О Президенте Республики Беларусь", церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио.

Подъезды ко Дворцу независимости, где проходит инаугурация, перекрыты.

На улицы в центре Минска начинают выходить люди, недовольные тем, что Лукашенко провел инаугурацию тайно от граждан страны.

Как сообщали Українські новини, согласно ЦИК Беларуси, Лукашенко получил на выборах президента Беларуси более 80% голосов.

В то время как оппозиция отрицает официальные результаты выборов и заявляет о массовых фальсификациях.

Согласно независимым экзит-полам, Лукашенко получил не более 16% голосов.

Уже больше месяца в Беларуси продолжаются акции протеста оппозиции против результатов президентских выборов и очередного президентского срока Лукашенко.

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