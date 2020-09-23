Добкин и Кернес сразятся за кресло мэра Харькова

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Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30

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