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23 сентября 2020, среда, 15:46 26
Выборы 2020-09-23T16:00:02+03:00
Українські Новини
Добкин и Кернес сразятся за кресло мэра Харькова

Добкин и Кернес сразятся за кресло мэра Харькова

Валерия Драгомирова
Геннадий Кернес, Добкин Михаил, Мэр Харькова, Выборы мэра Харькова
Добкин и Кернес. Фото: segodnya
Добкин и Кернес. Фото: segodnya

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявляет о подаче документов на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы", - написал он.

Он добавил, что желает председателю Харьковского городского совета Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Добкин заявлял, что планирует баллотироваться в мэры Киева и даже запустил рекламу

Партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" выдвинула кандидатом в мэры Харькова Кернеса. Сейчас действующий мэр находится в немецкой клинике "Шарите"

Ранее в Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэра Кернеса

Также сообщалось, что у Кернеса коронавирус и двухстороннее воспаление легких

Добкин и Кернес соратники с 2006 года, когда Добкин был мэром Харькова. 

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