Добкин и Кернес сразятся за кресло мэра Харькова

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявляет о подаче документов на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини."Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы", - написал он.Он добавил, что желает председателю Харьковского городского совета Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков.Как сообщали Українськi Новини, ранее Добкин заявлял, что планирует баллотироваться в мэры Киева и даже запустил рекламу. Партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" выдвинула кандидатом в мэры Харькова Кернеса. Сейчас действующий мэр находится в немецкой клинике "Шарите". Ранее в Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэра Кернеса. Также сообщалось, что у Кернеса коронавирус и двухстороннее воспаление легких. Добкин и Кернес соратники с 2006 года, когда Добкин был мэром Харькова.