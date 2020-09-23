Украина после тайной инаугурации Лукашенко срочно проведет совещание, – МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина срочно проведет совещание для определения своей позиции относительно легитимности Александра Лукашенко после проведения тайной инаугурации Президента Беларуси

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, на совместном брифинге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатской области, передают Українськi Новини.

"Инаугурация была тайной. Ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже РФ – союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко. Позиция Украины очень четкая: выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными.

Относительно оценки инаугурации и политического статуса Президента Лукашенко мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания и консультации, чтобы определить нашу позицию", – сказал он.

В среду Администрация Президента Беларуси сообщила, что состоялась церемония инаугурации Лукашенко.

Данное событие не было анонсировано и не транслировалось в прямом эфире.

Как сообщали Українські новини, согласно независимым экзит-полам, на президентских выборах в августе этого года Лукашенко получил не более 16% голосов.

Также согласно ЦИК Беларуси, Лукашенко получил на выборах президента Беларуси более 80% голосов.

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