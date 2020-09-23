подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 сентября 2020, среда, 20:30 1556
Общество 2020-09-23T20:30:19+03:00
Українські Новини
Когда основали Киев. В МОН прокомментировали ошибку в учебнике для первоклашек

Когда основали Киев. В МОН прокомментировали ошибку в учебнике для первоклашек

Кира Молчанова
МОН, Софийский собор, Учебники, Ошибки в учебниках
София Киевска
София Киевска

В Министерстве образования и науки прокомментировали переставшие быть редкостью ошибки в учебнике по украинскому языку для первоклассников, где утверждается, будто бы Киев основали в 19 веке.

Сообщение появилось на сайте МОН.

Так, в МОН признают, что учебник "Украинский язык" (1 класс, авт. Хорошковская О.Н., 2012 года издания действительно существует и ошибка в нем есть, но книгу не используют для обучения детей вот уже 5 лет.

"Указанный учебник не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе", - говорится в сообщении.

В МОН подчеркнули, что сейчас перечень учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных для использования в начальной школе в 2020/2021 учебном году, обновляли. Там теперь другие учебники для 1-3 классов. Учебника с указанной ошибкой среди них нет.

Софийский Сбор был построен в первой половине 9 века.

Ошибка в учебникеОшибка в учебнике

Как сообщали Українські Новини, 1,3 млн учебников для 7 класса были переизданы в 2020 году.

А вот в школьном учебнике географии для 8 класса содержатся выводы авторов на основании сходства слов "Галлия", "Галисия", "Порту Галлия", "Галатея", "галилеяне", согласно которым пращуры современных французов, испанцев, евреев и турок могли прийти на эти земли из украинской Галичины.

Больше новостей о: МОН Софийский собор Учебники Ошибки в учебниках

Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института
В Офисе Президента отрицают, что окружение Зеленского участвовало в коррупционных схемах
Новости
София Киевска
Когда основали Киев. В МОН прокомментировали ошибку в учебнике для первоклашек 20:30
В одной из школ Полтавской области у преподавателя выявили COVID-19, дети идут на карантин 20:29
Взорвавшийся дом на Позняках начали укреплять спустя 3 месяца после взрыва 20:18
В Донецкой области пять учебных заведений на самоизоляции из-за COVID-19 20:00
В Кабмине предлагают создать в Киевской области Национальное военное кладбище 19:50
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
больше новостей
Уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok