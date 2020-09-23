Когда основали Киев. В МОН прокомментировали ошибку в учебнике для первоклашек

В Министерстве образования и науки прокомментировали переставшие быть редкостью ошибки в учебнике по украинскому языку для первоклассников, где утверждается, будто бы Киев основали в 19 веке.

Сообщение появилось на сайте МОН.

Так, в МОН признают, что учебник "Украинский язык" (1 класс, авт. Хорошковская О.Н., 2012 года издания действительно существует и ошибка в нем есть, но книгу не используют для обучения детей вот уже 5 лет.

"Указанный учебник не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе", - говорится в сообщении.

В МОН подчеркнули, что сейчас перечень учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных для использования в начальной школе в 2020/2021 учебном году, обновляли. Там теперь другие учебники для 1-3 классов. Учебника с указанной ошибкой среди них нет.

Софийский Сбор был построен в первой половине 9 века.

Ошибка в учебнике

Как сообщали Українські Новини, 1,3 млн учебников для 7 класса были переизданы в 2020 году.

А вот в школьном учебнике географии для 8 класса содержатся выводы авторов на основании сходства слов "Галлия", "Галисия", "Порту Галлия", "Галатея", "галилеяне", согласно которым пращуры современных французов, испанцев, евреев и турок могли прийти на эти земли из украинской Галичины.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости