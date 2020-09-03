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03 сентября 2020, четверг, 15:33 248 Видео
Выборы 2020-09-03T16:15:02+03:00
Українські Новини
Добкин рекламирует свой знаменитый видеоролик "текст по-деб*льному написан"

Добкин рекламирует свой знаменитый видеоролик "текст по-деб*льному написан"

Павел Твердохлиб
Михаил Добкин, мэр Киева, Местные выборы-2020
Михаил Добкин. Фото: Facebook
Михаил Добкин. Фото: Facebook

Бывший народный депутут Украины, экс-мэр Харькова и кандидат на должность мэра Киева Михаил Добкин оплатил размещение и продвижение в социальной сети Facebook своего агитационного видеоролика с использованием части старого известного видеоролика 2006 года, в котором политик употребил фразу "текст по-деб*льному написан".

Об этом свидетельствуют данные в соцсети Facebook, а именно администрация соцсети отметила размешенный агитационный видеоролик Добкина как рекламу, оплаченную самим Добкиным.

"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам! Пока мировые мегаполисы и столицы внедряют инновационные решения в области инфраструктуры, киевская власть внедряет очередной транспортный коллапс и ремонтные работы. В таких условиях, Киев не скоро сможет стать образцом европейской столицы. Хватит наблюдать за этим сложа руки! Кто со мной?" - прокомментировал видеоролик политик.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на воскресенье, 25 октября. Ранее Добкин бросил вызов на местных выборах действующему мэру Киева Виталию Кличко.

Как сообщали Українські Новини, по результатам социологического исследования Центра Разумкова, у Добкина рейтинг электоральных симпатий в Киеве выше, чем у Гончаренко, Ильенко, Березы и Билецкого.

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