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23 сентября 2020, среда, 15:27 99
Силовые структуры 2020-09-23T16:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин установил, сколько украинцев призовут на военную службу осенью

Кабмин установил, сколько украинцев призовут на военную службу осенью

Валерия Драгомирова
Кабмин, Призыв в армию, Осенний призыв, осенний призыв-2020
Призыв
Призыв

Кабинет Министров установил численность подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре в 13 570 человек.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

В том числе подлежат призыву в Вооруженные силы – 7,5 тыс. человек, Национальную гвардию - 4,97 тыс., Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Государственную пограничную службу – 500 человек.

Больше всего человек запланировано призвать в Днепропетровской области (1265 человек), меньше всего - в Луганской (228), в Киеве – 547 человек.

В распоряжении отмечается, что призыв граждан в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию по письменному заявлению.

Расходы на проведение призыва составят 58,3, расходы на одного призывника – 4 297 гривен.

По информации Министерства обороны, первоначально на осенний призыв было предусмотрено 65,2 млн гривен, однако было решено призыв в Вооруженные силы сократить на 1,5 тыс. человек, за счет этого экономия средств составила 6,4 млн гривен.

Ранее Українські Новини писали, кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020


Кроме того, за период весеннего призыва 2020 года в ряды вооруженных сил было призвано 16,5 тыс. человек.

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