"Нефтегаз" увеличил цену на газ на сентябрь на 45% до 4,7 гривны/куб. м.

ООО Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" увеличила на сентябрь цену на природный газ для населения на 45%, или на 1,46 гривны/куб. м до 4,7 гривны/куб. м (с НДС) по сравнению с августом.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа "Месячный" составляет 4,7 грн / куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в нем.

Отмечается, что рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.

В компании подчеркнули, что в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа.

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Также "Нефтегаз" поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС.

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