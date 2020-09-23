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23 сентября 2020, среда, 21:00 55
Общество 2020-09-23T21:00:01+03:00
Українські Новини
Жара накроет почти все области, но местами вместе с дождем. Прогноз погоды на 24 сентября

Жара накроет почти все области, но местами вместе с дождем. Прогноз погоды на 24 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

24 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +23…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

23 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18…+21 градус, в районе Одессы +14 градусов, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября наступил День осеннего равноденствия-2020.

Также синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

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