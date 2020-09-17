В права запишут согласие на донорство органов, Байден на пленках Деркача называет Трампа собакой, российскую к

Киев уверенно движется к "красной" зоне карантина. В городе закрыли уже 5 школ и 273 класса. В Киевской области ситуация еще хуже – закрыто 25 школ . Хватит ли мужества у властей ввести дополнительные ограничения перед местными выборами в октябре?

Пока Киев в оранжевой зоне. Для нее Кабмин отменил ограничение на перевозку пассажиров не более 50% от сидячих мест. Но ввел новые ограничения для школ. Теперь их будут закрывать, есть половина классов ушли на карантин. Вне зависимости в какой зоне находится школа – красной, оранжевой или зеленой.

Правительство ввело новые образцы водительских прав. Теперь в них будут писать группу крови, согласие на донорство органов в случае ДТП и встроят чип. Говорят, что все по стандартам ЕС. Хотя они всегда так говорят)

Кабмин отменил ограничение зарплат в государственных банках – Ощадбанке, Привате и Укрэксиме. Раньше на время карантина им урезали выплаты до 47 тыс. грн в месяц. Но теперь вернут космические по украинским меркам выплаты. Видимо, для низ кризис уже закончился. В Кабмине говорят, что боятся потерять дорогих специалистов, поэтому повышают им зарплаты.

В Приватбанке в карантин, например, платили членам Набсовета полумиллионные гонорары, а некоторым - по 750 тыс. грн.

Но есть и хорошие новости: Рада назначила членом Совета НБУ банкира Василия Горбаля. Он – основатель Укргазбанка, который в результате кризиса 2008 стал государственным. Горбаль крепкий профи. Надеюсь, он не даст Нацбанку баловаться с курсом и занижать инфляцию в угоду Кабмину.

Бывший депутат Рады Деркач, против которого США ввели санкции за вмешательство в их выборы, дал новую разгромную пресс-конференцию. В новой записи разговоров Порошенко и Байдена экс-вице-президент США называет Трампа собакой.

На Байдена, по словам Деркача, вывели более $3 млн и человек Злочевского уже дал об этом показания. И пикантная новость от Деркача: у Шабунина роман с ио посла США в Украине Кристиной Квин.

В Украине хотят запретить российскую картошку. Так министерство хочет помочь украинским аграриям.

Дожди близко. В четверг – вероятность в 50%. Но будет еще тепло. А с пятницы уже похолодает.

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