Дети из "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон могут не пойти в школу. Кабмин установил новый запрет

Кабинет Министров установил запрет на посещение школ в регионах "зеленой", "желтой", "оранжевой" зон эпидемической опасности распространения коронавируса в случае пребывания на самоизоляции 50% классов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини. "Будет запрещаться посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования в административно-территориальных единицах региона, где установлен "зеленый", "желтый", "оранжевый" уровень эпидемической опасности, в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 отправлено более чем 50% классов", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов. При этом полный запрет работы учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования на территории с "красным" уровнем эпидопасности устанавливается совместным решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.Ранее Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров.