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16 сентября 2020, среда, 15:54 601
Общество 2020-09-16T15:56:08+03:00
Українські Новини
Дети из "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон могут не пойти в школу. Кабмин установил новый запрет

Дети из "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон могут не пойти в школу. Кабмин установил новый запрет

Валерия Драгомирова
Кабмин, Обучение в школах, самоизоляция, Самоизоляция учеников, Запрет на посещение школ
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Кабинет Министров установил запрет на посещение школ в регионах "зеленой", "желтой", "оранжевой" зон эпидемической опасности распространения коронавируса в случае пребывания на самоизоляции 50% классов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Будет запрещаться посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования в административно-территориальных единицах региона, где установлен "зеленый", "желтый", "оранжевый" уровень эпидемической опасности, в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 отправлено более чем 50% классов", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом полный запрет работы учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования на территории с "красным" уровнем эпидопасности устанавливается совместным решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

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