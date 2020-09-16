Кабмин отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка

Кабинет Министров отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Государственного Ощадного банка и Государственного экспортно-импортного банка.Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 16 сентября, передают Українські Новини."Кроме того, этим проектом акта по предложению Министерства финансов предлагается внести изменения в распоряжения Кабмина… Это вопрос, который регулирует вопросы зарплаты членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.По его словам, ограничение по зарплате членам правления вышеуказанных банков создает риски для потери квалифицированных кадров и невыполнения стратегий и бизнес-планов банков.Как сообщали Українські Новини, 28 августа КС признал неконституционным ограничение на время карантина зарплат чиновников до 47 тыс. гривен.В апреле Рада ограничила на время карантина зарплату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления госкомпаний, членов набсоветов госкомпаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).