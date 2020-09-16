Кабмин отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка

Кабинет Министров отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Государственного Ощадного банка и Государственного экспортно-импортного банка.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 16 сентября, передают Українські Новини.



"Кроме того, этим проектом акта по предложению Министерства финансов предлагается внести изменения в распоряжения Кабмина… Это вопрос, который регулирует вопросы зарплаты членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.



По его словам, ограничение по зарплате членам правления вышеуказанных банков создает риски для потери квалифицированных кадров и невыполнения стратегий и бизнес-планов банков.



Как сообщали Українські Новини, 28 августа КС признал неконституционным ограничение на время карантина зарплат чиновников до 47 тыс. гривен.



В апреле Рада ограничила на время карантина зарплату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления госкомпаний, членов набсоветов госкомпаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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