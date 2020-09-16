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16 сентября 2020, среда, 16:30 393
Кабмин 2020-09-16T17:15:30+03:00
Українські Новини
Кабмин отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка

Кабмин отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка

Валерия Драгомирова
Ощадбанк, Приватбанк, Ограничение зарплат
Приватбанк.
Приватбанк.

Кабинет Министров отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Государственного Ощадного банка и Государственного экспортно-импортного банка.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 16 сентября, передают Українські Новини.

"Кроме того, этим проектом акта по предложению Министерства финансов предлагается внести изменения в распоряжения Кабмина… Это вопрос, который регулирует вопросы зарплаты членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ограничение по зарплате членам правления вышеуказанных банков создает риски для потери квалифицированных кадров и невыполнения стратегий и бизнес-планов банков.

Как сообщали Українські Новини, 28 августа КС признал неконституционным ограничение на время карантина зарплат чиновников до 47 тыс. гривен.

В апреле Рада ограничила на время карантина зарплату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления госкомпаний, членов набсоветов госкомпаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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