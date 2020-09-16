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16 сентября 2020, среда, 16:12 283
Общество 2020-09-16T16:12:55+03:00
Українські Новини
В "оранжевой" зоне отменили ограничение на перевозку пассажиров не более 50% от сидячих мест

В "оранжевой" зоне отменили ограничение на перевозку пассажиров не более 50% от сидячих мест

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Общественный транспорт, Оранжевая зона
Транспорт. Фото: Николай Поворозник
Транспорт. Фото: Николай Поворозник

Кабинет Министров отменил ограничение на перевозку пассажиров общественным транспортом в количестве не более 50% от сидячих мест в "оранжевой зоне" эпидемической опасности распространения коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"На территории регионов, в которых установлен "оранжевый уровень" эпидопасности, исключается норма относительно запрета перевозки общественным транспортом более 50% заполненности посадочных мест", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также в "оранжевой зоне" будет разрешена работа заведений культуры при условии их заполненности не более 50%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

Кроме того, Кабмин установил запрет на посещение школ в регионах "зеленой", "желтой", "оранжевой" зон в случае пребывания на самоизоляции 50% классов. 

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