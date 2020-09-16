В Киеве за день на "дистанционку" отправили 85 классов, одну школу полностью закрыли на карантин

Количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 5, переведенных на дистанционное обучение классов - на 85 до 273 по сравнению с 15 сентября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Так, по состоянию на 16 сентября 5 школ закрыты на карантин и 273 класса переведены на дистанционное обучение.

Также в столице 1 учреждение дошкольного образования и 7 групп временно закрыты.

Как сообщали Українськi Новини, дети из "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон могут не пойти в школу в случае пребывания на самоизоляции 50% классов. Будет запрещаться посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.



Кроме того, Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров.



Тем временем школы в Ивано-Франковске перевели на дистанционное обучение.





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