В Киеве за день на "дистанционку" отправили 85 классов, одну школу полностью закрыли на карантин

Количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 5, переведенных на дистанционное обучение классов - на 85 до 273 по сравнению с 15 сентября. Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин. Так, по состоянию на 16 сентября 5 школ закрыты на карантин и 273 класса переведены на дистанционное обучение. Также в столице 1 учреждение дошкольного образования и 7 групп временно закрыты. Как сообщали Українськi Новини, дети из "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон могут не пойти в школу в случае пребывания на самоизоляции 50% классов. Будет запрещаться посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.Кроме того, Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров. Тем временем школы в Ивано-Франковске перевели на дистанционное обучение.