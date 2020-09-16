В правах будут писать, согласен ли водитель на посмертное донорство органов

Кабинет Министров ввел фиксацию в водительских правах группы крови и согласия на посмертное донорство органов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, вносятся изменения в порядок выдачи водительских удостоверений в части внесения в удостоверение водителя отметки о предоставлении согласия или не согласия на посмертное донорство и ведомостей о группе крови (резусе-факторе).

Также для водительских удостоверений при выпуске установлено превалирование розового цвета и для транспортных средств вводится установление уровней соответствия экологическим нормам.

Как сообщали Українськi Новини, автовладельцы могут забирать забирать пластиковые удостоверения без очереди, если закажут его онлайн через электронный кабинет водителя.

МВД инициирует разрешить сервисным центрам проводить государственную регистрацию новых авто через юрлица и физлица, которые состоят на учете в Главном сервисном центре МВД.

Но если автолюбитель системно нарушает правила ПДД, то права у него могут вообще отобрать.

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