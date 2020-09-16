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16 сентября 2020, среда, 00:00 2453
Общество 2020-09-16T00:15:01+03:00
Українські Новини
Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синоптики предупредили о смене погоды

Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синоптики предупредили о смене погоды

Анна Рудык
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Похолодание. Фото: ffclub.uа
Похолодание. Фото: ffclub.uа

Вместе с прогнозом синоптика Наталки Диденко, Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о резком похолодании и первых заморозках с 18 до 19 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра, передают Українськi Новини.

"18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до +2...+8 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки +0...+3 градусов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, 18 сентября заморозки будут только на Волыни, во Львовской, Ривненской и Тернопольской областях, днем ​​до +9...+15 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до +5...+10 градусов тепла, днем ​​до +14...+19 градусов.

Средняя суточная температура воздуха снизится на +10...+12 градусов.

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода.

23-25 ​​сентября ожидается постепенное повышение температуры.

Как сообщали Українськi Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

Тем временем 16 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

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