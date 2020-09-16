25 школ Киевской области переведены на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

25 учреждений общего среднего образования, в которых насчитывается 11 140 учеников, в Киевской области переведены на дистанционную форму обучения из-за коронавируса, в то время как Кабмин установил запрет на посещение школ в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон эпидемической опасности распространения коронавируса в случае пребывания на самоизоляции 50% классов.

Об этом на брифинге сообщил зампредседателя Киевской облгосадминистрации Олег Торкунов, передают Українські Новини.

"Переведены на дистанционную форму обучения 25 учреждений общего среднего образования, в которых 11 140 учеников", – сказал он.

90 отдельных классов в Киевской области также переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, на самоизоляции 2 945 учеников.

По состоянию на 15 сентября в учебных заведениях Киевской области выявлены случаи заболевания коронавирусом у 190 работников учебных заведений и учащихся.

Также 11 детсадов закрыты на карантин.

Как сообщали Українські новини, в Донецкой области зафиксировали случаи заболевания коронавирусом в школе и детском саду.

Также почти в 50 учебных заведениях Черкасской области выявили заражение коронавирусом с начала учебного года.

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