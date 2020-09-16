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16 сентября 2020, среда, 19:45 133
Верховная Рада и партии 2020-09-16T19:45:09+03:00
Українські Новини
Рада назначила членом совета НБУ Горбаля

Рада назначила членом совета НБУ Горбаля

Александр Савич
Верховная Рада, НБУ, Василий Горбаль, Совет НБУ, Нацбанк Украины
Василия Горбаля назначено членом совета НБУ. Фото: facebook/Vasyl Gorbal
Василия Горбаля назначено членом совета НБУ. Фото: facebook/Vasyl Gorbal

В то время как налоговая назвала топ-5 должников по налогам в Украине, Верховная Рада назначила членом совета Национального банка Василия Горбаля.

За принятие постановления №4077 проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини. 

Отмечается, что с должности члена совета уволена Вера Рычакивская по окончанию срока полномочий.

Вместо нее на должность назначен Горбаль. 

Отмечается, что он является бывшим совладельцем и почетным президентом "Укргазбанка".

С 2003 по 2005, а также с 2007 по 2014 занимал должность члена совета Нацбанка.

Также являлся народным депутатом 4,5,6 созывов Верховной Рады, был членом "Партии регионов", возглавлявшим киевское городское отделение партии.

В апреле-декабре 2010 года Горбаль возглавлял Львовскую областную государственную администрацию. 

Как сообщали Українські новини, западные аналитики указали на серьезную проблему Нацбанка Украины.

Также Кабинет Министров отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Государственного Ощадного банка и Государственного экспортно-импортного банка.

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