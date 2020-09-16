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16 сентября 2020, среда, 13:42 144
Экономика 2020-09-16T13:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине хотят запретить привозить картошку из России

В Украине хотят запретить привозить картошку из России

Ольга Фандорина
Импорт, Картофель, Картошка, цены на картошку, Импортный картофель
Картофель. Фото: pixabay
Картофель. Фото: pixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует запрет импорта картофеля, на который как раз снизились цены, из России.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства - обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены", - написал он.

Также Высоцкий отметил, что приоритетом работы на следующие несколько месяцев является принятие законодательных инициатив касательно рынка земли и соответствующих постановлений Кабинета Министров на их выполнение и внедрение прозрачного земельного мониторинга.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует введение государственной программы поддержки картофелеводства на сумму 160 млн гривен в 2021 году.

После того, как ранее в Украине подорожали все тепличные овощи, в Украине начали снижаться отпускные цены на картофель. Прежде всего, давление на цены оказывает достаточно обильное предложение, тогда как темпы сбыта картофеля весьма невысокие.

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