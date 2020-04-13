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13 апреля 2020, понедельник, 13:00 1283
Экономика 2020-04-13T13:00:14+03:00
Українські Новини
В карантин Приватбанк выплатил членам набсовета полумиллионные гонорары

В карантин Приватбанк выплатил членам набсовета полумиллионные гонорары

Анна Рудык
Приватбанк, Гонорары, Набсовет, карантин в Украине
Приватбанк. Фото: Приватбанк
Приватбанк. Фото: Приватбанк

В апреле текущего года национализированный Приватбанк выплатил двум членам набсовета гонорары по 752 тыс. гривен и одному – 580 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют соответствующие декларации членов насбовета Приватбанка, передают Українські Новини.

В частности, член набсовета Юлия Мецгер 1 апреля получила гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым договорам в размере 580 066 гривен.

Ольга Томаш и Роман Сульжик 1 апреля получили по 751 712 гривен гонораров от Приватбанка.

Декларации других членов набсовета Приватбанка пока еще не обнародованы.

Как сообщали Українські Новини, "Укрпочта" собирается закупить автомобилей Fiat Doblo Maxі на почти 8,5 млн евро.

Также президент Владимир Зеленский заявляет, что с апреля зарплаты госслужащих не превышают 47 тыс. гривен.

А Кабинет Министров предлагает Верховной Раде на время карантина ограничить заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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