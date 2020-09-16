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16 сентября 2020, среда, 14:15 802 Видео
Политика 2020-09-16T14:15:01+03:00
Українські Новини
Человек Злочевского дал показания: Бурисма вывела на Байдена 3,4 млн долларов, украденных у украинцев

Человек Злочевского дал показания: Бурисма вывела на Байдена 3,4 млн долларов, украденных у украинцев

Сергей Паламаренко
Деркач, Байден, Злочевский, Burisma, Янукович, ВURISMA
Бурисма. Фото: inventure.com.ua
Бурисма. Фото: inventure.com.ua

Свидетели - иностранные граждане, подтвердили, что "Бурисма" вывела на Байдена 3,4 млн долларов как оплату за консультационные услуги. Об этом сообщил Константин Кулик, старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 гг., на совместной пресс-конференции с народным депутатом Андреем Деркачом в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он опубликовал видеозапись двух свидетелей - иностранных граждан, непосредственно занимавшихся отмыванием украденных Злочевским у украинцев миллионов долларов с последующим выводом их на счета фирмы Байденов.

"В период с ноября 2014 по октябрь 2015 были перечислены украденные у украинцев деньги, которые находились на счете компании "ВURISMA HOLDINGS LTD" в латвийском AS "PrivatBank" на счет компании "ROSEMONT SENECA BОНАІ LLC" в банке "МORGAN STANLEY" - в основном платежами по 83 333 доллара США на общую сумму 3,4 миллиона долларов США за консультационные услуги. Это компания, согласно переданной нам свидетелями выписке - тесно связана с Байденом. Это плата только за политическую "крышу", которую Злочевскому предоставлял Байден", - отметил Кулик.

Кроме видео экс-прокурор обнародовал заявление одного из Свидетелей в правоохранительные органы Украины, в котором изложены данные факты.

"Информация о принадлежности той или иной суммы денег конкретному бизнесмену, который заказал такую услугу легализации, в том числе Николаю Злочевскому, находится на ноутбуке, который свидетель передает правоохранителям", - подчеркнул Кулик.

По его словам, это только часть выплат за небольшой период времени, предоставленная документально и только этими свидетелями.

"Хочу отметить, что все эти факты также подтверждены отчетами Финмониторинга Латвии, Кипра и Украины, которые были в распоряжении следствия и размещены на сайте NABU-Leaks. Странно, что эти факты имеются у финмониторнига Минфина США - OFAC, но по ним не принимается решение о передачи данных для дальнейшего расследования уполномоченными органами", - резюмировал Кулик.

В свою очередь, Андрей Деркач напомнил о выигранном на прошлой неделе суде у "Бурисмы".

"К слову, если "Бурисма" опять захочет отбелить Байдена в суде, хочу уведомить, что уже одно судебное дело в части выплат от Бурисмы Байдену я выиграл на прошлой неделе. Кстати, адвокаты "Бурисмы", пытаясь отбелить Байдена, не оспаривали сам факт оплат. Их смущали только указанные размеры выплат Байдену. Этот факт отмечен и в решении суда", - резюмировал Деркач.

9 октября 2019 года на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат Андрей Деркач заявил, ссылаясь на материалы расследования в рамках ряда уголовных производств, что бывший вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group".

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