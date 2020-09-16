Байден назвал Трампа собакой, — Деркач опубликовал новые записи

Экс-вице-президент США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко назвал новоизбранного Президента США Дональда Трампа "собакой, которая бежит за машиной по дороге". Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат Андрей Деркач, публикуя новые записи разговоров с голосами, похожими на Байдена и Порошенко.

Комментируя рассказа Порошенко о разговоре с Трампом, Байден назвал последнего "собакой".

"Этот парень, говоря по-английски, он является собакой, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги. Это – выражение на английском языке. Он схватил машину. Он – собака, которая схватила машину. Он не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделана эта машина или что там. Итак, у нас есть шанс сделать его героем", – сказал голос, похожий на Байдена, на записи.

Деркач прокомментировал эту запись.

"Действительно, называть президента своей страны "собакой, бегущей за машиной" а второму подхихикивать – признак настоящих государственных мужей и высокой культуры государственности. Циничные тексты циничных людей. Продавал надежду, все остальное – грабил. Байден уверяет Порошенко – никто никуда не уходит. Наоборот, заверял, что влиял на переходную администрацию Президента Трампа", – сказал Деркач.

Нардеп отметил, что Байден, после ухода с поста вице-президента США, регулярно созванивался с Порошенко.

"Байдену было важно удостоверится, что в отношениях ничего не изменилось, а Порошенко, важно было отчитаться о внешней политике Украины и отношениях с новым Президентом США Дональдом Трампом", – заявил Деркач.

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