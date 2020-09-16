подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 14:30 979
Политика 2020-09-16T15:30:04+03:00
Українські Новини
Байден назвал Трампа собакой, — Деркач опубликовал новые записи

Байден назвал Трампа собакой, — Деркач опубликовал новые записи

Кира Молчанова
Джо Байден, Андрей Деркач, Петр Порошенко, Записи Деркача, Пленки Деркача

Экс-вице-президент США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко назвал новоизбранного Президента США Дональда Трампа "собакой, которая бежит за машиной по дороге". Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат Андрей Деркач, публикуя новые записи разговоров с голосами, похожими на Байдена и Порошенко.

Комментируя рассказа Порошенко о разговоре с Трампом, Байден назвал последнего "собакой".

"Этот парень, говоря по-английски, он является собакой, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги. Это – выражение на английском языке. Он схватил машину. Он – собака, которая схватила машину. Он не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделана эта машина или что там. Итак, у нас есть шанс сделать его героем", – сказал голос, похожий на Байдена, на записи.

Деркач прокомментировал эту запись.

"Действительно, называть президента своей страны "собакой, бегущей за машиной" а второму подхихикивать – признак настоящих государственных мужей и высокой культуры государственности. Циничные тексты циничных людей. Продавал надежду, все остальное – грабил. Байден уверяет Порошенко – никто никуда не уходит. Наоборот, заверял, что влиял на переходную администрацию Президента Трампа", – сказал Деркач.

Нардеп отметил, что Байден, после ухода с поста вице-президента США, регулярно созванивался с Порошенко.

"Байдену было важно удостоверится, что в отношениях ничего не изменилось, а Порошенко, важно было отчитаться о внешней политике Украины и отношениях с новым Президентом США Дональдом Трампом", – заявил Деркач.

 

 

Больше новостей о: Джо Байден Андрей Деркач Петр Порошенко Записи Деркача Пленки Деркача

ГБР передало в полицию дело о возможном вмешательс...
Деркач считает санкции США против него местью и об...
Суд обязал расследовать еще одно дело против Порош...
США ввели санкции против Деркача, - экс-депутат Ле...
Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности
Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам продлили
Новости
Деркач подал в суд на бездеятельность украинского МИДа 15:41
Деркач и Кулик обнародовали схему внешнего управления Офисом генерального прокурора 15:36 Документ
Renault Arkana. Фото: renault.ua
Новый кросовер Renault Arkana будут производить на модернизированных мощностях ЗАЗ 15:28 Фото
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого собрались хасиды 15:18
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
больше новостей
Больше половины украинцев недовольны деятельностью Зеленского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok