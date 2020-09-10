США ввели санкции против Деркача, - экс-депутат Лещенко

США ввели санкции против внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который ранее обнародовал скандальные записи Байдена и Порошенко. Об этом бывший депутат Верховной Рады (фракция "Блок Петра Порошенко"), член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Telegram, передают Українськi Новини. "Министерство финансов США ввело санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача. Санкции на Деркача наложены в рамках программы ELECTION-EO13848, введенной в действие президентом США Дональдом Трампом за вмешательство в американские выборы", - написал он. Согласно сообщению, фамилия Деркача упоминается среди россиян, которые подозреваются во вмешательстве в выборы в США. Лещенко также прикрепил ссылку на профиль Деркача в реестре подлежащих санкциям лиц. Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Деркач опубликовал записи разговоров экс-вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, которые свидетельствовали о том, что Порошенко согласовывал ряд своих ключевых решений с вице-президентом США и выполнял его просьбы. 22 июня Деркач опубликовал вторую часть записей. Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором.