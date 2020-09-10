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10 сентября 2020, четверг, 21:47 55
Политика 2020-09-10T21:48:10+03:00
Українські Новини
США ввели санкции против Деркача, - экс-депутат Лещенко

США ввели санкции против Деркача, - экс-депутат Лещенко

Ольга Фандорина
США, санкции США, Андрей Деркач, Записи Деркача, Пленки Деркача
Андрей Деркач, депутат Верховной Рады Украины. Фото: Вікіпедія
Андрей Деркач, депутат Верховной Рады Украины. Фото: Вікіпедія

США ввели санкции против внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который ранее обнародовал скандальные записи Байдена и Порошенко.

Об этом бывший депутат Верховной Рады (фракция "Блок Петра Порошенко"), член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Telegram, передают Українськi Новини.

"Министерство финансов США ввело санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача. Санкции на Деркача наложены в рамках программы ELECTION-EO13848, введенной в действие президентом США Дональдом Трампом за вмешательство в американские выборы", - написал он.

Согласно сообщению, фамилия Деркача упоминается среди россиян, которые подозреваются во вмешательстве в выборы в США.

Лещенко также прикрепил ссылку на профиль Деркача в реестре подлежащих санкциям лиц.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Деркач опубликовал записи разговоров экс-вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, которые свидетельствовали о том, что Порошенко согласовывал ряд своих ключевых решений с вице-президентом США и выполнял его просьбы.

22 июня Деркач опубликовал вторую часть записей.

Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором.

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