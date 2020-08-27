Маски, антисептики и защитные щитки. По каким правилам заработают школы с 1 сентября

Уже на следующей неделе школьники вернутся на занятия в школу. Родители взволнованы: до последнего времени не было четкой информации, как будут работать учебные заведения в условиях карантина и не отправят ли детей назад на дистанционное обучение дома. Українськi Новини рассказывают, как будут учиться дети с 1 сентября.

Уже точно известно, что учебный год в Украине начнется вовремя 1 сентября, но организовывать учебу в школе будут в соответствии с карантинными нормами в каждом регионе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя, с 1 сентября, в соответствии с особенностями эпидемической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице", - цитирует пресс-служба Кабинета Министров его слова.

Но вот будет ли это традиционная учеба в классах или дети все же останутся дома за нетбуками – будет зависеть от карантинной зоны.

Разделение на зоны

С 1 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина, согласно которым регионы Украины будут делиться в зависимости от эпидемической ситуации на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. По "красным зонам" будут принимать отдельные решения.

После очередного брифинга Маским Степанов добавил, что по результатам консультаций с международными экспертами в ранее принятые рекомендации по мерам безопасности в учебных заведениях в связи с коронавирусом внесен ряд изменений.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уже заявил, что в "красной" зоне будет введено онлайн-обучение.

"Мы понимаем, что если будут некоторые школы в "красной" зоне, то будет введено онлайн-обучение", - отметил Ляшко.

Онлайн-обучение будет введено только на период нахождения региона в "красной" зоне.

Маски

Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, ученики с 1 по 4 классы смогут перемещаться в школах без масок.

"Для учеников первых и четвертых классов перемещение по помещению учреждения образования будет разрешаться без использования маски или респиратора", - сказал он.

Ученикам старших классов повезло меньше – им наличие маски на перемене никто не отменял.

Еще меньше повезло некоторым учителям. В "оранжевой" зоне они должны будут преподавать в защитном щитке.

"В "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям все-таки надевать защитный щиток, который является прозрачным, который позволяет передавать эмоции", - сказал он.

В регионах, отнесенных к "оранжевой" зоне эпидемической опасности учителям рекомендуется преподавать в защитном щитке, в "желтой" и "зеленой" – соблюдать безопасную дистанцию. Допуск учителей на работу может быть только после проведения термометрии. В случае подтверждения коронавируса у ученика весь класс должен пойти на самоизоляцию.

Антисептики

Дозаторы и антисептики должны быть в учебном заведении только на входе, в дальнейшем ученикам и преподавателям рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Сразу же в ряде школ заявили, что это родители должны обеспечить школы антисептиками и влажными салфетками. Кроме того, родители сами должны обеспечивать своим детям по 3 одноразовые маски, которые они будут использовать на перемене. Также в родительских группах сообщается, что особо предприимчивые школы стали собирать деньги на бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, пластиковые перегородки и оборудование медицинских кабинетов / изоляторов.

Учеба на открытом воздухе и поменьше встреч в коридорах

Учебным заведениям также рекомендуется адаптировать образовательный процесс, в частности по возможности проводить занятия на открытом воздухе, предусмотреть возможность определять для различных классов и групп разное время начала и окончания занятий, перерывов, а также ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний) в закрытых помещениях.

В заведении также необходимо будет предупреждать образование скоплений учеников/студентов и минимизировать их передвижение между кабинетами и аудиториями.

Также должно осуществляться проветривание помещений не менее 10 минут после каждого занятия; очистка и дезинфекция поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил) после проведения занятий в конце рабочего дня.

В рекомендациях напоминают, что в школе во время адаптивного карантина должны быть:

места для обработки рук антисептиками на входе во все помещения;

место сбора использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры;

плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля;

оборудованные медпункты, в которых были бы бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, дезинфекторы и прочее;

разметка на полу для придерживания дистанции и организованного движения по коридорам.

Также школам советуют закрепить за классами отдельные учебные кабинеты, а учителям - минимизировать физический контакт с учениками. Руководство школ может ввести гибкую структуру учебного года с возможностью переноса сроков каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Работа групп продленного дня должна быть организована с учетом временных рекомендаций главного государственного санитарного врача.

Учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом рекомендуют перевести на экстернат или дистанционное обучение.

Как будут работать школьные столовые

В период карантина не разрешается питание в школах по типу "шведского стола" и с самообслуживанием в учебных заведениях. У школы должен быть свой график питания, расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4 человек. Работники пищеблока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках, а работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.

Медосмотр первоклашек

Незадолго до 1 сентября, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объявил, что первоклассники должны пройти медицинский осмотр перед началом учебного года. Ляшко отметил, что другим детям нужно проходить медосмотр раз в год. Позже он уточнил, что речь идет не о "большом" просмотре специалистов. Достаточно будет только консультации семейного врача.

Что делать, если у ребенка симптомы коронавируса

Школьникам, в отличие от учителей, температуру перед уроками мерять не будут. Зато у учеников нужно будет спрашивать, как они себе чувствуют. Если у ученика или ученицы все нормально, то можно продолжать урок. Но что делать, если у учащегося появились симптомы COVID-19? На этот счет в Департаменте образования и науки Киева разработали рекомендации для учителей и школьной администрации.

Алгоритм действий, если у ребенка обнаружили симптомы коронавируса:

учитель или воспитатель дистанционно, с помощью телефонной связи информирует дежурного администратора и медицинского работника;

медицинский работник забирает ребенка в изолятор и сообщает заместителю по хозяйственной части о помещении, где необходимо осуществить дезинфекцию;

детей группы или класса изолируются. Детям запрещают передвигаться по детскому саду и школе. В случае необходимости медицинский работник вызывает скорую медицинскую помощь,

технический работник проводит дезинфекцию помещений;

дежурный администратор информирует родителей и районное управление образования об обнаружении ребенка с признаками болезни, ограничивает вход в помещения, где находился ребенок;

учитель или воспитатель проводит инструктаж с детьми, которые были в контакте с ребенком с признаками болезни. Дети из группы или класса, где обнаружен ребенк с признаками болезни, переходят на самоизоляцию до получения результатов лабораторных исследований;

если тест не подтверждает COVID-19 - дети группы или класса возвращаются к учебе;

если же тест подтверждает болезнь, дети переходят на дистанционное обучение на 2 недели.

Как сообщали Українські Новини, в Высших учебных заведениях вступительная кампания началась 1 августа. Как заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий, для первокурсников учебный год планируется начать с 17 сентября.

Что касается остальных курсов, премьер-министр Шмыгаль заявил, что вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.

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