В Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября

И пока первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, в период карантина не разрешается питание по типу "шведского стола" и с самообслуживанием в учебных заведениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

Сообщается, что заведение должно иметь график питания, расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4 человек.

Работники пищеблока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках, а работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.



Как сообщали Українськi Новини, Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.



Также в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.



Тем временем как и при каких условиях начнется обучение в Украине.







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