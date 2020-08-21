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21 августа 2020, пятница, 06:30 58
Общество 2020-08-21T07:00:01+03:00
Українські Новини
В Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября

В Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября

Валерия Драгомирова
Минобразования, 1 сентября, Обучение в школах, Школьные столовые
Cтоловая. Фото: pixabay
Cтоловая. Фото: pixabay

И пока первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, в период карантина не разрешается питание по типу "шведского стола" и с самообслуживанием в учебных заведениях. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

Сообщается, что заведение должно иметь график питания, расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4 человек.

Работники пищеблока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках, а работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.

Также в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

Тем временем как и при каких условиях начнется обучение в Украине


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