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03 августа 2020, понедельник, 05:45 3263
Общество 2020-08-03T05:45:01+03:00
Українські Новини
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение

Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение

Анна Рудык
Кабмин, Вузы, Денис Шмыгаль, карантин в Украине, Обучение на карантине
ВУЗ. Фото: osvita.ua
ВУЗ. Фото: osvita.ua

После того, как Минздрав утвердил рекомендации для работы учебных заведений в карантин, Кабинет Министров дал разъяснения касательно начала нового учебного года в высших учебных заведениях. Разъяснение опубликовано пресс-службой правительства со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, передают Українськi Новини.

Так, Шмыгаль сообщил, что вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Глава правительства отметил, что, согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса.

Ученый совет вузов принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

Шмыгаль также подчеркнул, что в Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях.

Поэтому решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно или ходить в университет, надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

Министерство образования и науки в свою очередь рекомендует вузам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных Кабинетом Министров.

В случае благоприятной ситуации Минобразования рекомендует начать учебный год 2020-2021 по следующему расписанию: для студентов 1 курса, которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования, в период с 1 по 15 сентября 2020 года; для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года; для студентов первого года обучения магистратуры - в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял, что к дистанционному обучению с сентября Украина не готова.

Также Киев рекомендует школам обучать детей дистанционно с сентября.

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