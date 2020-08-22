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22 августа 2020, суббота, 08:55 1622
Общество 2020-08-22T08:55:01+03:00
Українські Новини
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики

Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики

Ольга Фандорина
Школа, Школьники, 1 сентября, Маски, Учебный год, антисептики
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Перед 1 сентября по новым, "антивирусным" правилам, в школах Украины администрация стала требовать приносить собственные маски и антисептики. Об этом пишут родители на родительских форумах, показывая скриншоты требований школьной администрации. 

Так, по правилам многих школы, родители сами должны обеспечивать своим детям по 3 одноразовые маски, которые они будут использовать на перемене, также во многих школах требуют наличие влажных антисептических салфеток или бутылочки со спиртовым антисептиком. 

Также в родительских группах сообщается, что особо предприимчивые школы стали собирать деньги на бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, пластиковые перегородки и оборудование медицинских кабинетов / изоляторов.

Ранее Українські Новини писали, как и при каких условиях начнут обучение в Украине.  Кроме того, в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке

Также в Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября.

В школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

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