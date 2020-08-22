Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики

Перед 1 сентября по новым, "антивирусным" правилам, в школах Украины администрация стала требовать приносить собственные маски и антисептики. Об этом пишут родители на родительских форумах, показывая скриншоты требований школьной администрации.

Так, по правилам многих школы, родители сами должны обеспечивать своим детям по 3 одноразовые маски, которые они будут использовать на перемене, также во многих школах требуют наличие влажных антисептических салфеток или бутылочки со спиртовым антисептиком.

Также в родительских группах сообщается, что особо предприимчивые школы стали собирать деньги на бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, пластиковые перегородки и оборудование медицинских кабинетов / изоляторов.

Ранее Українські Новини писали, как и при каких условиях начнут обучение в Украине. Кроме того, в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке.

Также в Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября.

В школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

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